Ferrari-Duo vor Verstappen beim Singapur-Auftakt

Verstappen hatte schon vermutet, dass der Kurs in Singapur dem in dieser Saison bislang so dominanten Red Bull nicht ganz so liegen könnte. Der Weltmeister von 2021 und 2022 kann an diesem Sonntag (14.00 Uhr MESZ/Sky) ohnehin noch nicht den Titel-Hattrick perfekt machen, wohl aber rechnerisch im darauffolgenden Rennen im japanischen Suzuka.