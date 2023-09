Ferrari-Frust vor Monza-Heimspiel: „Tiefs sehr tief“

Das schnellste Auto steuert Doppelweltmeister Max Verstappen mit Red Bull. Ferrari hofft, dass Leclerc und Teamkollege Carlos Sainz die Charakteristik Monzas mit extrem niedrigem Anpressdruck entgegenkommt. „Die Streckencharakteristik ist näher an der von Spa als an der von Zandvoort und Budapest, also sollten wir hier konkurrenzfähiger sein“, erläuterte Leclerc. In Spa wurde der 25-Jährige Dritter, in Zandvoort baute er einen Crash.