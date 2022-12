Ferrari holt Vasseur als neuen Teamchef - Seidl zu Sauber

Die Scuderia warb den 54 Jahre alten Franzosen beim Partnerteam Alfa Romeo ab und will mit ihm endlich die titellose Zeit beenden. Er sei „hoch erfreut und geehrt“, den wohl schwierigsten Job in der Formel 1 zu bekommen, ließ sich Vasseur in einer Mitteilung zitieren. Er folgt auf Mattia Binotto, der Ferrari nach vier glücklosen Jahren an der Spitze verlassen muss.