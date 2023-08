Formel-1-Cockpit: Geduldskurs für Mick Schumacher

„Es geht um Leistung in dem Sport, das wissen wir alle. Letztlich geht es darum, was ich abliefere, wie ich mich verbessere. Darüber bin ich mir im Klaren“, sagte Sargeant in Zandvoort vor der nächsten Bewährungsprobe in seinem Rookie-Jahr. Zehn Grand Prix hat er in diesem Jahr noch die Chance, sein bislang leeres Punktekonto etwas zu füllen. Zehn Rennen, in den vieles - auch angesichts der praktisch schon vergebenen WM-Titel - um die Zeit danach geht, um die kommende Saison und sogar den Ausblick noch weiter hinaus.