Formel-1-Teams stemmen sich gegen Neuzugänge

Schon sicher ist, dass Audi im Jahr 2026 mit einem eigenen Team starten wird. Dafür übernimmt der Autobauer aber den Sauber-Rennstall, der jetzt als Alfa Romeo in der Formel 1 unterwegs ist. Auch das Engagement von Ford als künftiger Technikpartner von Red Bull von 2026 an und Hondas Comeback bringen zwar mehr Schwergewichte aus der Autobranche in die Rennserie, rütteln jedoch nicht an der aktuellen Ordnung mit zehn Teams.