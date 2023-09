Frust bei Ferrari vor Heimspiel: „Muss nicht Karaoke singen“

Charles Leclerc aus Monaco vom Team Ferrari hofft in Monza auf viele Fans auf den Tribünen.

Charles Leclerc aus Monaco vom Team Ferrari hofft in Monza auf viele Fans auf den Tribünen.

Weltmeister? Wird Ferrari auch in diesem Jahr nicht. Der Druck beim italienischen Formel-1-Traditionsteam wächst. Was ist beim Heimspiel in Monza drin?