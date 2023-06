Gute Aussichten und feiernde Fans: Werbung für Sachsenring

Keine großen Hoffnungen auf eine gute Platzierung hatte Folger. Als Letzter gestartet verpasste der Test- und Ersatzfahrer des Herstellers GasGas bei seinem fünften MotoGP-Rennen in dieser Saison die Punkte. Den Sieg in der MotoGP holte sich Jorge Martin vor seinem Ducati-Markenkollegen und Gesamtführenden Francesco Bagnaia. In der Moto3-Klasse landete Xavier Artigas für das in unmittelbarer Nähe der Rennstrecke beheimatete PrüstelGP-Team auf dem elften Platz, Kelso kam mit seiner schwarz-rot-goldenen Maschine nicht über Platz 22 hinaus.