Haas-Boss Steiner begrüßt neues Formel-1-Format: „Großartig“

Schon in Baku wird nun die Qualifikation für das Hauptrennen bereits am Freitagnachmittag gefahren. Am Samstag gibt es statt eines zweiten Trainings eine verkürzte Qualifikation für das später folgende Sprintrennen. Damit gibt es an den sechs Sprint-Wochenenden dieser Saison nur noch eine reine Trainingseinheit am Freitag, der Samstag gehört ganz dem Sprint-Format. Das verkündete die Formel 1 am Dienstag.