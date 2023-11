Haas-Einspruch gegen Austin-Ergebnis

Das Fachportal „motorsport.com“ und der Pay-TV-Sender Sky hatten am Grand-Prix-Wochenende in Brasilien bereits berichtet, dass Haas eine neue Überprüfung wegen angeblicher Verstöße gegen das sogenannte Track Limit fordern würde. Gemeint ist damit das unerlaubte Verlassen der Strecke. Tatsächlich ging die entsprechende Petition am vergangenen Freitag ein.