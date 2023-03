Haas-Team dementiert Sanktionsbruch eines Partners

Am 3. März vergangenen Jahres und damit kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine habe Haas Automation die Beziehung mit seinem einzigen bestehenden unabhängigen Vertriebspartner für Russland und Belarus beendet. Seitdem habe Haas keine Maschinen, Teile oder Software verkauft oder verschifft an den Vertriebspartner oder irgendwo anders hin in Russland, betonte Haas Automation in seinem Statement.