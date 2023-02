Hamilton-Freude auf neuen Mercedes: „Ist wie Weihnachten“

Zu schlagen gilt es Red Bull mit dem zweimaligen Champion und Titelverteidiger Max Verstappen. „Wir werden vielleicht nicht die Schnellsten von Beginn an sein, wir haben aber das Potenzial, die Lücke schnell zu schließen“, betonte Hamilton. Und auch Teamchef Wolff gibt sich erstmal vorsichtig. „Ich glaube nicht, dass wir von Anfang an mitfahren können.“ Gleichwohl versicherte er: „Wir lassen nichts unversucht auf der Suche nach Millisekunden. Dieses Jahr geben wir alles, um zurückzukehren an die Spitze.“