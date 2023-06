Hamilton über bisherige Karriere: „Unglaubliche Reise“

Barcelona (dpa) - . Lewis Hamilton hatte schon als junger Rennfahrer nichts als Siege im Kopf. „Ich habe jede Sekunde daran gedacht, als Erster über die Ziellinie zu fahren“, sagte der Formel-1-Rekordweltmeister vor dem Großen Preis von Spanien in Barcelona. Der 38-Jährige erinnerte sich vor dem Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) an seine Zeit in den Nachwuchsserien, 2006 war er in Barcelona schon als Fahrer in der GP2 dabei. „Ich wusste damals nicht mal, ob ich es in die Formel 1 schaffe“, sagte der Mercedes-Fahrer.