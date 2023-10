Hamilton und Leclerc nach Regelverstoß disqualifiziert

Mercedes hatte zuvor den Regelverstoß an Hamiltons Auto eingeräumt. Anscheinend war die Bodenplatte nach Messungen der Regelhüter des Weltverbands bei Rennende nicht mehr so dick wie gefordert. Als Grund nannte das Team die Auswirkungen der sehr buckligen Strecke auf den Unterboden sowie die fehlende Zeit, den Rennwagen nach dem Sprint am Samstag neu einzustellen und zu prüfen. Der Verschleiß der Bodenplatte sei stärker ausgefallen als erwartet.