Haug: Formel 1 in Deutschland „ein Trauerspiel“

Haug erinnerte an die Erfolge von Mitte der 1990er-Jahre bis 2016 mit deutschen Weltmeistern „wie am Fließband“. Dazu an die Rennen auf dem Hockenheim- und dem Nürburgring, zeitweise wurde pro Jahr auf beiden Strecken gefahren. Ebenso erinnerte er an die einst hohe Anzahl von deutschen Piloten in der Motorsport-Königsklasse: 2010 waren es insgesamt sieben gewesen.