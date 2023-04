Hülkenberg nach ersten Punkten: „„Ich genieße es“

Nach drei Jahren ohne Stammplatz in der Motorsport-Königsklasse schaffte es der Routinier gleich beim dritten Einsatz für den US-Rennstall Hass wieder in die Top Ten und belohnte sich mit sechs WM-Zählern. „Ich fühle mich wohl. Man sagt im Deutschen so schön: Ich bin im Reinen mit mir selber. Ich habe Spaß hier“, sagte Hülkenberg dem TV-Sender Sky. Seine Zwangspause ohne Formel-1-Fahrervertrag habe er gut verkraftet und „den Kopf wieder freibekommen“. Er sei „auf allen Ebenen gut aufgestellt“, sagte der einzige verbliebene deutsche Fahrer: „Ich habe eine dicke Haut und lasse mir nicht so leicht reinreden.“