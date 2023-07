Hülkenberg sieht sich auch 2024 bei Team Haas

Hülkenberg gab aber an, auch über das Jahr 2024 hinaus in der Formel 1 bleiben zu wollen und sich noch lange nicht am Ende seiner Rennfahrerkarriere zu sehen. „Auf dem Fahrermarkt wird Ende 2024 einiges passieren, da laufen einige Verträge aus. Ich werde mich so attraktiv wie möglich zeigen“, sagte Hülkenberg.