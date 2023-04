Hülkenberg startet aus Boxengasse ins Rennen in Baku

Eigentlich war es in Baku nach dem Sprint am Samstag nicht mehr erlaubt, Veränderungen am Auto vorzunehmen. Da Haas sich aber trotzdem dazu entschied, darf Hülkenberg nun nicht in den Grand Prix gehen, sondern muss dem Feld hinterherfahren. In der Qualifikation am Freitag hatte der einzige deutsche Fahrer nur Platz 17 von 20 belegt.