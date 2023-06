Leclerc versteigert Rennkleidung für Unwetter-Opfer

Wie der Ferrari-Star ankündigte, wird es seine Rennkleidung aus seinem Heimrennen in Monaco vom vergangenen Sonntag versteigern und das Geld der hilfsbedürftigen Bevölkerung in der Emilia-Romagna zukommen lassen. „Ich hoffe, wir können so viel Geld wie möglich sammeln, um den Menschen in Not zu helfen“, sagte der 25-jährige Monegasse in einem in den sozialen Netzwerken veröffentlichen Video.