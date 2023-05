Leclercs Kampf gegen Crash-Image und Monaco-Fluch

Monaco (dpa) - . Charles Leclerc versucht es auf ein Neues. Was bleibt ihm auch anderes übrig. Mürbe machen lassen will sich der 25-Jährige nicht, schon gar nicht bei seinem Heimrennen. Er ist der echte Monegasse unter vielen Wahl-Monegassen in der Glamour-Welt der Formel 1.