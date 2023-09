Massas Titel-Kampf nach 15 Jahren: Das Singapur-Nachspiel

Massa hatte die WM 2008 im Drama-Finale von São Paulo praktisch in letzter Sekunde verloren, als Hamilton den Deutschen Timo Glock überholte und so am Ende einen Punkt mehr im Klassement hatte als Massa. Das ist die eine große Geschichte der WM 2008. Die andere ist und bleibt Singapur und der absichtliche Unfall des damaligen Renault-Piloten Nelson Piquet Junior am 28. September 2008 bei der Formel-1-Premiere im Stadtstaat.