„Max Verstappen Podcast“: Verstappen gar nicht amüsiert

In Suzuka scherzte Lando Norris, der vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri Zweiter wurde, dass nun auch mal zwei McLaren-Fahrer Gäste im „Max Verstappen Podcast“ seien. Später veröffentlichte der Engländer auf der Online-Plattform X, ehemals Twitter, ein Foto, das die drei Piloten in dem Ruheraum auf Stühlen sitzend zeigte. Jeweils vor den Fahrer war ein Tisch mit Mikrofon wie in einem Aufnahmestudio reinretuschiert. „Live-Übertragung“ wurde in das Foto nachträglich oben rechts noch eingefügt. Als beste Episode des „Max Verstappen Podcast“ bezeichnete das Norris vergnügt.