McLaren-Pilot Norris: Mehr Risiko bei neuem Sprint denkbar

Erstmals kommt es am Samstag zu einem Sprintrennen mit eigener Qualifikation, dadurch wird der Lauf über 100 Kilometer vom Hauptrennen am Sonntag entkoppelt und steht für sich. Zuvor war im Sprint die Startaufstellung für den Grand Prix einen Tag später bestimmt worden. „Ich finde, so ist es ein besseres Format. Der Druck ist definitiv höher, aber mir gefällt das einfach besser“, sagte der 23 Jahre alte Brite Norris.