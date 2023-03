Mercedes-Boss erwartet keine große Wende in Saudi-Arabien

„Seit Bahrain haben wir offene und ehrliche Gespräche geführt, auf deren Grundlage wir begonnen haben, unseren Plan aufzustellen, wie wir zurückschlagen wollen“, erklärte Wolff in der offiziellen Vorschau des Teams auf das Rennen in Dschidda am kommenden Sonntag (18.00 Uhr/Sky). „An diesem Wochenende werden wir in Saudi-Arabien mehr über den W14, seine Eigenschaften und seine Grenzen erfahren“, sagte Wolff.