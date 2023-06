Mercedes dämpft Formel-1-Erwartungen: „Auf Boden bleiben“

Allerdings hatte Sieger Max Verstappen im Red Bull in Barcelona 24 Sekunden Vorsprung vor Hamilton und geriet nie in Gefahr, nicht zu gewinnen. „Da ist schon viel Erleichterung“, sagte Wolff trotzdem. Die Silberpfeile waren schwach in das Jahr gestartet, das Auto erwies sich nach umfassenden Regeländerungen schnell als eine Fehlkonstruktion, die nun mit viel Mühe korrigiert wird. In Katalonien wurden die Verbesserungen erstmals sichtbar.