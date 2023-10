Mercedes-Star Hamilton plant „größten Triumph“

„Kämpfen wir jetzt gegeneinander oder gegen die Anderen?“, fragte Russell am Funk. Der 25-Jährige schien irritiert und wähnte die Teamführung auf der Seite des Altmeisters. Und der ist längst wieder im Angriffsmodus. Dieser brachte Hamilton in 16 Jahren bislang 103 Grand-Prix-Siege. Niemand sonst hat das geschafft, niemand sonst stand zudem so oft auf Startplatz eins. Dass Hamilton nun aber schon seit 38 Rennen nicht gewonnen hat, ärgert ihn selbst am meisten. Zwar wird der aktuelle Bolide mit dem Namen W14 auch in Katar technisch weiter verbessert, der Fokus liegt aber immer stärker auf den W15 für 2024.