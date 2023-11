Mercedes-Stimmungstief: „Dieses Auto verdient keinen Sieg“

Statt erster Vorfreude im Flieger auf der Rückreise nach Europa auf das bevorstehende Spektakel in Las Vegas dürften die Stunden über den Wolken von der gehörigen Bruchlandung auf dem Autódromo José Carlos Pace geprägt gewesen sein. Aufarbeitung ist angesagt, um zu retten, was noch zu retten ist. In weniger als zwei Wochen steht das spektakuläre Comeback in Las Vegas an, danach das Finale in Abu Dhabi.