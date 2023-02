Mick Schumacher: Keine Starts in anderen Serien

Er werde ja bei jedem Formel-1-Rennen in diesem Jahr sein, betonte der 23-Jährige. Bei derzeit 23 Grand Prix bliebe also auch wenig Zeit für Ausflüge in andere Serien. Er plane „hier und da ein paar Kart-Rennen mitzufahren, was der Formel 1 näher kommt“, sagte Schumacher in einer digitalen Medienrunde an Mittwoch nach der Vorstellung des neuen Mercedes für die kommende Saison.