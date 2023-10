Mick Schumacher testet Alpine-Langstreckenwagen

Alpine bestätigte dem Fachportal motorsport-magazin.com, dass der 24 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher den Wagen mit der Kennung A424 auf der ehemaligen Grand-Prix-Strecke in Andalusien testen sollte. Am kommenden Wochenende steht dann in Austin im Bundesstaat Texas der Große Preis der USA an, wo Mick Schumacher wieder als Ersatzmann für die beiden Silberpfeil-Piloten Lewis Hamilton und George Russell sein wird.