Monaco-Rechnung für Alonso: 28+5 = 33. Formel-1-Sieg

28 + 5 = 33, schrieb die Formel 1 bei Instagram. Am 28. 5. findet das Rennen statt, und würde Alonso gewinnen, wäre es der 33. Sieg in seiner langen Karriere. Dass er 2006 den ersten seiner zwei Siege an der Côte d'Azur nacheinander auch an einem 28. Mai geschafft hatte, rundete das Zahlenspiel noch ein wenig ab.