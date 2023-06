Motorrad-Pilot Folger darf auch beim Heimrennen starten

„Ich habe eine ganz besondere Erinnerung an den Sachsenring. 2017 habe ich dort das beste Ergebnis meiner Karriere erzielt“, sagte Folger. Damals belegte der 29 Jahre alte Bayer in seiner ersten Saison in der Königsklasse den zweiten Platz. In dieser Saison holte er bislang sieben Punkte.