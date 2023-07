Nächstes Pokal-Malheur bei Verstappen-Team

In der Vorwoche war Verstappens Porzellan-Vase vom Sieg in Budapest durch einen zu forschen Jubel von McLaren-Fahrer Lando Norris mit seiner Champagnerflasche von der obersten Podiumsstufe gestürzt. Dabei war die Trophäe sichtbar beschädigt worden. Der Hersteller, die Herender Porzellan-Manufaktur, kündigte danach an, dem Niederländer in einigen Wochen einen Ersatz für den mehr als 30.000 Euro teuren Pokal zu liefern.