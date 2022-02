Norris bleibt bis Ende 2025 bei McLaren

Seit 2019 als Stammpilot für McLaren in der Formel 1: Lando Norris. Foto: Hasan Bratic/dpa (Bild: dpa) (Foto: Hasan Bratic/dpa)

Woking - Der britische Formel-1-Rennstall McLaren hat den Vertrag mit Lando Norris vorzeitig bis Ende 2025 verlängert.

«Wir sind weiter auf dem Weg, uns in die Spitze zurückzukämpfen, und Lando ist eine Schlüsselfigur in unserem Plan», sagte der deutsche Teamchef Andreas Seidl in einer Mitteilung. Der 22 Jahre alte Norris startet seit 2019 als Stammpilot für McLaren in der Formel 1. Er wurde im vergangenen Jahr WM-Sechster und fuhr insgesamt viermal aufs Podium (einmal Zweiter, dreimal Dritter). Am 11. Februar stellt McLaren das neue Auto für Norris und dessen australischen Teamkollegen Daniel Ricciardo vor.

