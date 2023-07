Pokal kaputt: Verstappen bittet zur Kasse

„Die Leute vergessen ein wenig, wie schwer es ist, zwölf Rennen in Serie zu gewinnen“, sagte der 25-Jährige. Das mag daran liegen, dass es vor allem Verstappen so einfach aussehen lässt wie in Budapest. „Solche Tage sind selten, dass es so gut läuft. Normalerweise ist es nicht so leicht“, versicherte der Doppel-Weltmeister.