Räikkönen verpasst nach Corona-Infektion Zandvoort-Rennen

Verpasst das Rennen in Zandvoort: Kimi Räikkönen.

Zandvoort - Der frühere Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst daher den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort an diesem Wochenende.

Für ihn geht der Pole Robert Kubica an den Start, wie Räikkönens Team Alfa Romeo am Samstagmorgen mitteilte. Der 41 Jahre alte Räikkönen zeige keine Symptome und sei «in guter Stimmung», hieß es. Der Finne habe sich in seinem Hotel in die Selbstisolation begeben. Weitere Teammitglieder seien nicht betroffen. Kubica ist seit der Vorsaison Ersatzpilot bei Alfa. Er hat bislang 97 Grand Prix in der Formel 1 bestritten.

