Ricciardo verlässt Team McLaren zum Jahresende

Spa-Francorchamps - Der Australier Daniel Ricciardo verliert sein Cockpit beim Formel-1-Team McLaren zum Jahresende.

Der eigentlich noch bis 2023 gültige Vertrag werde vorzeitig beendet, teilte der englische Traditionsrennstall vor dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps mit. Es geschehe in „beiderseitigem Einvernehmen“.

Der Abschied sei „ganz sicher bittersüß“, sagte Sebastian Vettels früherer Red-Bull-Teamkollege Ricciardo (33) in einem Video. Das Team habe sich aber „entschieden, eine Änderung für das nächste Jahr vorzunehmen“. Damit wäre bei McLaren Platz für Toptalent Oscar Piastri. Der 21-Jährige war in einer Sommer-Posse von Alpine als Stammpilot für das nächste Jahr bekanntgegeben worden. Der Australier widersprach dieser Darstellung aber umgehend. Er soll dem Vernehmen nach lieber zu McLaren wechseln wollen. Dort ist der zweite Stammpilot Lando Norris (22) bis Ende 2025 vertraglich gebunden. McLaren will „zu gegebener Zeit“ seine künftige Fahrerpaarung bekanntgeben.

Der achtmalige Grand-Prix-Gewinner Ricciardo ist für 2023 ein Kandidat bei Alpine. Die Franzosen haben zum Jahresende Fernando Alonso (41) als Nachfolger von Sebastian Vettel (35) zu Aston Martin verloren. Damit ist das zweite Cockpit neben Esteban Ocon (25) noch frei. Ricciardo wäre auch ein Kandidat für Haas, wo Mick Schumacher um einen neuen Vertrag kämpft.

Ricciardo war nach zwei schwierigen Jahren bei Renault zur Saison 2021 zu McLaren gewechselt, blieb allerdings dort hinter den Erwartungen zurück. Über seine vorzeitige Ablösung wurde zuletzt immer wieder spekuliert.

