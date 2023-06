Rückkehrer Hülkenberg mit Frust: „Wie Fallobst“

„Auf einer Runde sind wir konkurrenzfähig, auf 66 nicht genug. Daran müssen wir arbeiten, das ist in dieser Saison unsere Schwachstelle“, sagte Hülkenberg in Barcelona bei Sky. In den bisherigen sieben Saisonläufen hatte der Routinier als Siebter in Australien nur einmal Punkte geholt und scheiterte zuletzt mehrfach deutlich an den Top-Ten-Rängen.