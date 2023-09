Sainz verzückt Ferrari-Fans: Bestzeit in Monza

„Forza Ferrari“ stand auf Plakaten an der Strecke. Die Tifosi hoffen auf ein rotes Wunder - und Sainz nährte ein wenig deren Sehnsucht. Ferrari belegt in dieser Saison nur Platz vier in der Konstrukteurswertung. Der letzte Grand-Prix-Sieg gelang der Scuderia 2022 in Österreich. Den letzten Heimerfolg in Monza sicherte sich 2019 Charles Leclerc, der nun im zweiten Training Sechster wurde.