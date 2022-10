Schumacher: „Formel 1 wird viel Charisma verloren gehen“

Sebastian Vettel (r) und Mick Schumacher. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Singapur - Das Karriereende von Sebastian Vettel bedeutet nach Ansicht von Mick Schumacher einen großen Verlust für die wichtigste Motorsport-Rennserie der Welt. „Der Formel 1 wird viel Charisma verloren gehen“, sagte der 23-jährige Schumacher über seinen zwölf Jahre älteren Kumpel und Landsmann der „Bild am Sonntag“.

„Sebastian ist jemand, der nach uns jungen Fahrern Ausschau gehalten hat. Er ist zwar noch nicht so alt, aber schon lange im Motorsport dabei und er hat der Formel 1 mit seiner Erfahrung sehr viel gebracht“, sagte Schumacher: „Nicht nur mit seinen Erfolgen, sondern auch in der Suche nach Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit.“

Der viermalige Weltmeister Vettel tritt am Saisonende nach mehr als 15 Jahren in der Formel 1 zurück und verlässt den Aston-Martin-Rennstall. Ob Schumacher 2023 noch für seinen jetzigen Arbeitgeber Haas hinter dem Steuer sitzt, bleibt weiterhin offen. Die Verhandlungen über einen Vertrag über das Jahresende hinaus laufen schon länger. „Der Stand ist, dass wir es natürlich vermelden, wenn es etwas Neues gibt“, sagte Schumacher.

Das US-Team Haas sieht keinen Grund zur Eile, Schumacher soll sich in den kommenden Rennen weiter beweisen. Tipps für seine Einsätze im Cockpit holt sich der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher dabei weiterhin auch bei Vettel. „Es war ganz am Anfang meiner Karriere so, dass ich mir bei ihm Rat geholt habe, und das hat sich bis jetzt nicht geändert“, sagte Schumacher.

