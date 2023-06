Schumacher lobt Alonso: „Willen, sich noch mal zu beweisen

Alonso ist vor seinem Heimrennen am Sonntag vor den Toren Barcelonas, an das er ganz besondere Erinnerungen hat, Dritter im WM-Klassement. Der 41 Jahre alte Spanier und Nachfolger des zurückgetretenen Sebastian Vettel beim britischen Team kam in diesem Jahr in jedem der bisherigen Rennen unter die Top Vier. Alonso wurde einmal Vierter, viermal Dritter und am vergangenen Sonntag in Monaco Zweiter.