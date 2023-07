Serie geht weiter: Verstappen siegt beim Red-Bull-Heimspiel

Der Niederländer setzte sich beim Heimspiel seines Teams in Österreich einmal mehr ungefährdet durch und hat mit 42 Karriere-Triumphen nun einen mehr auf dem Konto als Brasiliens Motorsportlegende. Ganz nebenbei baute der 25-Jährige seinen Vorsprung in der Gesamtwertung in Spielberg auf 81 Punkte vor Teamkollege Sergio Perez aus. Der dritte WM-Titel nacheinander ist für den Dominator schon nur noch eine Frage der Zeit.