Sonderlackierung für den Red Bull - „Setze dein Zeichen“

Miami (dpa) - . Für das US-Spektakel in drei Akten hat Red Bull eine besondere Überraschung parat. Fans dürfen bestimmen, wie der derzeit so dominierende Formel-1-Wagen von Max Verstappen und Sergio Pérez lackiert wird. In Miami ist es zum ersten Mal so weit, in Austin folgt im Herbst der zweite Teil, bei der mit größter Vorfreude erwarteten Rückkehr der Rennserie nach Las Vegas in diesem Jahr wird die US-Trilogie abgeschlossen. „Setze dein Zeichen“, so der Slogan des Rennstalls für die Kampagne.