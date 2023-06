Traum vom Heimsieg: Die Auferstehung des Fernando Alonso

Mit 93 Punkten liegt Alonso nur noch zwölf Zähler hinter dem Zweitplatzierten Perez. Zweifach-Champion Verstappen holte allerdings schon 51 Punkte mehr als Alonso - und ist ein Fan des Spaniers. „Ich habe viel Respekt für ihn, weil er in diesem Alter noch so engagiert ist.“ Alonso sei sein Lieblingsfahrer im aktuellen Feld, ergänzt Verstappen: „Ich bin damit aufgewachsen, ihn fahren zu sehen.“ Er sei „ein großartiges Beispiel für die Menschen da draußen“, betont er: „Wenn man engagiert bleibt und an sich selbst und an die Chancen glaubt, die sich bieten, dann kann man so etwas schaffen, was er gerade tut.“