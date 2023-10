Verneigung vor Verstappen: Der Beste, den es je gab

„Er hat so viele Rekorde gebrochen, Gratulation an ihn. Und er hat nicht nur leichte Rennen gewonnen. Wenn man den Job so erledigt, nötigt einem das viel Respekt ab“, sagte Fernando Alonso. Der Spanier war selbst zweimal Weltmeister, in diesem Jahr war er aber ebenso chancenlos wie der Rest des Feldes. Am nächsten kam noch Verstappens Teamkollege Sergio Pérez heran. Doch selbst der Mexikaner hat sechs Rennwochenenden vor Schluss satte 177 Punkte Rückstand. „Max hat einen herausragenden Job gemacht. Er ist auf einem anderen Level im Vergleich zu allen anderen Fahrern“, lobte Pérez.