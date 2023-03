Verstappen entspannt - Alonso auch in Australien stark

Trotzdem geht der 25-jährige Niederländer auf der Jagd nach seinem dritten WM-Titel nacheinander als großer Favorit in den dritten Saisonlauf am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) in Australien. „Wir sind nicht auf Rundenzeiten gefahren, sondern haben Abstimmungsarbeit nach jeder Runde gemacht“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky, der aber auch anerkennen musste: „Alonso ist sehr schnell, das kann noch spannend werden.“ Vermutlich hätte Verstappen noch schneller fahren können, tat das an einem Tag bei vor allem am Ende schwierigen Bedingungen aber nicht.