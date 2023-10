Verstappen holt sich Bestzeit beim Austin-Training

Verstappen hatte bereits vor knapp zwei Wochen in Katar seinen dritten Titelgewinn in Serie perfekt gemacht. Red Bull ist zudem bereits Konstrukteursweltmeister. Für Verstappen geht es im Saison-Endspurt noch um mögliche Rekorde wie die meisten Grand-Prix-Siege in einer Saison. 14 der 17 Rennen in diesem Jahr hat der Niederländer gewonnen, seine Bestmarke aus dem Vorjahr steht bei 15 Erfolgen.