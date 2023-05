Verstappen: Titel von Schumacher und Hamilton sind kein Ziel

„Ehrlicherweise reizt mich das nicht. Mein Traum war es, einmal Weltmeister zu werden. Das habe ich als Kind immer gesagt. Nicht, dass ich acht Titel gewinnen will“, sagte der Niederländer in einem Interview der „Sport Bild“ vor dem anstehenden Grand Prix von Miami. „Sollte ich acht Titel gewinnen, wäre das natürlich schön, aber es ist nicht mein explizites Ziel. Ich will einfach nur da bleiben, wo ich bin: an der Spitze.“