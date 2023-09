Verstappen wehrt sich gegen Dominanz-Kritiker: „Keine Fans“

Suzuka (dpa) - . Weltmeister Max Verstappen hat die Langeweile-Kritik an der Red-Bull-Dominanz in dieser Saison zurückgewiesen. „Ich denke nicht, dass es unbedingt schlecht ist, was der Formel 1 passiert ist, weil wir einfach besser waren als alle anderen. Wenn die Leute das nicht zu schätzen wissen, dann sind sie keine echten Fans“, sagte der Niederländer vor dem Grand Prix von Japan in Suzuka an diesem Wochenende.