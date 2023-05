Vettel erlebt „zum ersten Mal so etwas wie einen Alltag“

Berlin (dpa) - . An das Leben als Formel-1-Rentner hat sich Sebastian Vettel erst gewöhnen müssen. „Nach so langer Zeit im Rennsport habe ich zum ersten Mal so etwas wie einen Alltag“, sagte der viermalige Weltmeister in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Vettel hatte sich nach der vergangenen Saison aus der Motorsport-Königsklasse verabschiedet - 2007 hatte der gebürtige Heppenheimer seinen ersten Grand Prix bestritten.