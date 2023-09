Vettels Rückschau: Fülle an Erfolgen „enormer Luxus“

Verstappen hat zuletzt beim Grand Prix von Italien in Monza Vettels bisherigen Rekord von neun Grand-Prix-Erfolgen nacheinander übertroffen. In Singapur kann der 25-Jährige die Bestmarke auf elf ausbauen. „Man sagt gerne: Wenn es läuft, dann läuft es. Diesen Moment, in dem es so gut läuft, bemerkt man selber nicht so sehr. In Momenten, wo es hingegen nicht so läuft, sehnt man sich oftmals danach und man versucht, dort wieder hinzukommen“, erinnerte sich Vettel an seine eigene Serie von 2013, als er ebenfalls im Red Bull neunmal nacheinander erfolgreich war.