Weltmeister Verstappen: „Dieser Titel ist der beste“

Viel Zeit für eine große Party blieb dem nun dreimaligen Champion nicht, denn schon heute (19.00 Uhr/Sky) steht der Große Preis von Katar auf dem Programm - und auch den will Verstappen gewinnen. Er geht das Rennen von der Pole Position an und kann seinen 14. Saisonerfolg einfahren. „Mein Mindset bleibt gleich. Ich will so viel gewinnen, wie ich kann“, sagte Verstappen auf seiner Weltmeister-Pressekonferenz. Bis um 2 Uhr nachts wollte das Team feiern, der Champion kündigte an, dabei „ein paar Sprudelwasser“ zu trinken.